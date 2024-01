Arrivano Carta cultura e Carta merito: domande al via dal 31 gennaio

Le due nuove agevolazioni, che sostituiscono il Bonus 18App, entrano in vigore a fine mese. Il valore nominale di ciascuna Carta è di 500 euro. La prima è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro: si può richiedere nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. La seconda spetta a chi ha conseguito, non oltre il compimento dei 19 anni, il diploma di secondo grado con un voto di almeno 100 centesimi