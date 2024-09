Bibliosmia, viaggio tra biblioteche e caffè letterari

Lo Used Book Cafè è uno spazio letterario che combina il fascino del vintage con la cultura contemporanea all'interno del rinomato concept store Merci a Parigi. Il caffè si distingue per una atmosfera accogliente, con arredi d'epoca e scaffali colmi di libri usati, accuratamente selezionati per offrire una vasta gamma di letture che possano accontentare tutti i visitatori. Oltre alla ricca selezione di libri, lo Used Book Café offre un menù di bevande artigianali e dolci fatti in casa, per concedersi una pausa tra le pagine. Il locale è noto per il suo ambiente intimo, ideale per chi cerca un momento di tranquillità o per chi desidera immergersi in una nuova lettura con un occhio al portafogli e alla sostenibilità.