Decreto Cittadinanza, ok della Camera: diventa legge. Cosa prevede

Una regola che è stata inserita durante la discussione in Senato ha previsto la possibilità di riacquisto della cittadinanza per chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni consecutivi e l'abbia persa per l'acquisto della cittadinanza di un altro Stato. Da tenere a mente che in questo caso è previsto il pagamento di un contributo di 250 euro