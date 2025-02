Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025: programma e ospiti

"Pochi sanno che l'inaugurazione dell'8 febbraio della Capitale Europea della Cultura, Gorizia-Nova Gorica, è straordinaria anche perché è la prima volta, in Europa, che la Commissione europea conferisce a due città, peraltro appartenenti a due Stati diversi, questo importante riconoscimento". Lo ha ricordato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna a qualche giorno dall'inaugurazione di Go!2025 , che vedrà - tre la aurorità presenti - anche la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Soddisfazione per la scelta di una Capitale della cultura convisa tra due Stati è stata espressa anche dal governatore del Fvg Massimiliano Fedriga: "E' la prima volta che accade ed entrerà nella storia di tutte le capitali che si succederanno di anno dopo anno. La scelta è già un simbolo perenne per le istituzioni del nostro continente", ha detto alla presentazione del programma di GO! 2025 Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura. La data dell'8 febbraio è stata scelta perché simbolica: è la Giornata della cultura slovena, che ricorda la scomparsa del poeta sloveno France Preseren (8 febbraio 1849) e la nascita di Giuseppe Ungaretti (8 febbraio 1888).

Il programma dell'8 febbraio



La giornata inaugurale di Go!2025, l'8 febbraio, è stata strutturata in tre parti. Comincerà con la manifestazione "Da stazione a stazione": alle ore 10 dallo scalo di Gorizia partirà un corteo transfrontaliero con 1.500 performer, bande e gruppi folcloristici. Gli organizzatori hanno dato priorità a gruppi locali, associazioni, scuole per sottolineare l'aspetto festoso con le radici nell'area regionale e transfrontaliera. In piazza Vittoria con i giovani artisti del Fvg, come Shari, Tish e Pierpaolo Foti, ci saranno fino a sera le associazioni musicali e coreutiche. É prevista anche l'esibizione congiunta delle bande della polizia italiana e slovena - prima volta assoluta che due bande delle forze dell' ordine di due Paesi si esibiscono insieme - Poi sfileranno i sindaci del territorio. Alle 11.15 in piazza Vittoria interverranno i sindaci di Nova Gorica, Samo Turel, e di Gorizia, Rodolfo Ziberna; risuoneranno le campane di tutte le chiese goriziane. Alle 13.15 sfilata da piazza Vittoria al valico di via San Gabriele: atleti, studenti e artisti daranno vita a una suggestiva performance, la Walking Sculpture, con la Sfera di Michelangelo Pistoletto. Alle 14 il corteo attraverserà il valico di via San Gabriele ed entrerà a Nova Gorica lungo Erjavceva ulica (via Erjavceva) e piazza Rusjan per arrivare a piazza Bevk, dove si esibiranno 900 artisti.

La cerimonia alle 16 in piazza Transalpina

La cerimonia ufficiale d'inaugurazione con i presidenti dei due Paesi sarà alle 16 in piazza Transalpina, la piazza condivisa dalle due città, simbolo della Capitale Europea. Alle 18 spettacolo artistico a Nova Gorica in piazza Edvard Kardelj anteprima dei principali progetti del programma ufficiale approvato dalla Commissione Europea, a cura della regista Neda Rusjan Bric. In piazza Vittoria un'illuminazione scenografica del castello di Gorizia farà da sfondo alla musica di Remo Anzovino e dei 40 Fingers. Alle 20.30 in piazza Transalpina festa transfrontaliera con il dj set di Daddy G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead). La cerimonia sarà proiettata in diretta anche in piazza Vittoria e Bevk.