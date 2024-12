Pompei si illumina per il titolo di Capitale della Cultura 2027

Pompei Continuum

Il percorso parte con “Architettura in luce”, sulla facciata del Pontificio Santuario. L’utilizzo della tecnologia multimediale ha l’obiettivo di potenziare l'esperienza dei visitatori, arricchendo il loro incontro con il sacro. La parte laterale del santuario è intitolata "Luce e iconografia" per celebrare i 150 anni di fede e devozione. “Luci e Ombre” è invece il videomapping architettonico e iconografico delle facciate del campanile, un omaggio al centenario della sua realizzazione. Palazzo De Fusco verrà raccontato dal progetto “Arte di illuminare” con l'obiettivo di dare risalto al patrimonio artistico della città e di trasformare lo storico edificio in un luogo di incontro. Previste inoltre videoproiezioni iconografiche presso le stazioni ferroviarie di Viale Mazzini e di Via Diaz. Lo scopo è, in questo caso, celebrare il Natale e i temi di viaggio attraverso un'esperienza visiva coinvolgente.

Il Sindaco: “Un viaggio per Pompei e le amministrazioni che la sostengono”

“Sono convinto, che attraverso la sinergia di tutti i soggetti coinvolti e l'impegno della comunità, riusciremo a rendere Pompei non solo un centro culturale di riferimento, ma anche un esempio di come la valorizzazione del patrimonio spirituale, artistico e storico possa favorire la crescita sociale ed economica di un'intera regione", ha dichiarato il sindaco Lo Sapio. "Tutti i progetti oggetto della candidatura non sono semplicemente un evento, ma un viaggio che abbraccia il passato, illumina il presente e guida verso un futuro luminoso, per Pompei e le 103 amministrazioni che ci sostengono" ha rimarcato il primo cittadino.