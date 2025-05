Migranti, il Dl Albania è legge: rafforzati rimpatri e trattenimenti

Introduzione

Il decreto Albania diventa legge. Nella stessa giornata in cui la Camera ha approvato in via definitiva il decreto Cittadinanza, il Senato ha confermato la fiducia al governo (con 90 sì, 56 contrari e un astenuto) sul nuovo provvedimento con “disposizioni urgenti per il contrasto all’immigrazione irregolare”, che aveva già ricevuto il via libera - sempre con fiducia - della Camera lo scorso 15 maggio. Ecco cosa prevede.