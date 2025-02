Da Mattarella 31 nuove onorificenze al Merito: i nomi e le loro storie

Introduzione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno

onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 26 febbraio alle ore 11:30. Di seguito l'elenco degli insigniti con le relative motivazioni.