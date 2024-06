Disturbi alimentari, quanti ne soffrono e il ruolo dei social

Anche se anoressia e bulimia sono tra i DCA più conosciuti, a essere sempre più diffusi nel nostro Paese “ci sono anche patologie meno note come l’ortoressia (ossia la ricerca ossessiva di una dieta sana), la vigoressia (l’eccessiva attenzione per la forma fisica), la diabulimia (pazienti con diabete di tipo 1, che omettono l’insulina per dimagrire) o il disturbo da alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorder), caratterizzato da grandi abbuffate senza metodi di compensazione, a cui segue un aumento di peso e, spesso, l’insorgere di patologie come l’obesità” ha spiegato in una nota la psichiatra Laura Dalla Ragione, fondatrice e direttrice della Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL 1 dell'Umbria.

Un supporto non sufficiente

In Italia il supporto fornito a chi sta attraversando la malattia è spesso inadeguato. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, ci sono 135 strutture per il trattamento dei DCA in Italia ma la loro distribuzione sul territorio è fortemente disomogenea e i posti a disposizione sono limitati, come evidenziato anche da Sky TG24 nell’approfondimento ‘Disturbi alimentari, corpi senza peso’.

“Il ministero della Salute ha deciso di rifinanziare con 10 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, ma attendiamo ancora di vedere i DCA inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in modo da assicurare l’assistenza ai pazienti in maniera strutturale” ha commentato Laura Dalla Ragione.

Social media e app come fattori di diffusione dei DCA

Le richieste di aiuto sono aumentate durante la pandemia, “​​durante i periodi di chiusura si è registrato un aumento del 30% di casi, soprattutto tra i giovanissimi” riporta la psichiatra, che ha individuato però un altro fattore che sta continuando a influenzare negativamente la salute mentale di tanti ragazzi e ragazze. "Chi lavora nel campo dei disturbi alimentari si è trovato negli ultimi anni a dover combattere contro un potentissimo fattore di diffusione del disturbo: i social media. Oggi i canali attraverso cui ragazzi e ragazze possono attingere a informazioni riguardo a metodi pericolosi per perdere peso sono moltiplicati a dismisura. E non solo: sono a portata di tutti app per il conteggio calorico o il dispendio energetico, e anche il semplice utilizzo dei social media ha un’influenza sull’autostima e contribuisce a cambiare l'immagine corporea di chi ne fa uso, determinando un aumento di sintomi depressivi, l'interiorizzazione di ideali di magrezza, pratiche di monitoraggio del corpo. Il tempo trascorso sui social media e lo sviluppo di disturbi alimentari appaiono quindi fortemente correlati”.