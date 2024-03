9/9

Esistono innumerevoli tipologie di disturbi alimentari che provocano un grande dolore a chi ne soffre e sono spesso l'espressione di un disagio più profonda che non ha nulla a che fare con il cibo. Una narrazione inclusiva sui DCA permette a chi ne soffre di sentirsi rappresentato e apre a una validazione della sofferenza e della malattia, cose fondamentali per poter trovare il coraggio di chiedere aiuto e per essere creduti nel momento in cui lo si fa.

Disturbi alimentari, lo psichiatra: "Ogni piatto è un messaggio, ascoltiamolo"