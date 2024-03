Disturbi alimentari, l'esperto: "I piatti sono messaggi, ascoltiamoli"

Una collezione di sei piatti illlustrati che "contengono" le emozioni di giovani pazienti e riportano frasi che raccontano il loro dolore legato ai disturbi alimentari. Si chiama "Disordini nascosti" ed è l'iniziativa realizzata dal Gruppo KOS e dei suoi centri psichiatrici accreditati con il Servizio sanitario nazionale a partire dall'ascolto delle storie dei pazienti da parte del suo team medico multidisciplinare (psichiatri, psicologi, dietisti, nutrizionisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica). Lo scopo dell'iniziativa, presentata nel ristorante romano Pastificio San Lorenzo a pochi giorni dalla Giornata del Fiocchetto Lilla, è raccontare come le cause dei disturbi alimentari siano, a tutti gli effetti, da ricercare nella mente. Ogni piatto vuole infatti manifestare i pensieri patologici di chi soffre di un disturbo alimentare, facendo capire quanto il rapporto distorto con il cibo sia legato a un profondo disagio interiore.

La seconda causa di morte tra gli adolescenti

"Con questo progetto vogliamo spostare l'attenzione dal cibo al messaggio", spiega a Sky TG24 Adolfo Bandettini di Poggio, Direttore Medico Psichiatria del Gruppo KOS. "Ogni piatto parla, dice delle cose. E noi abbiamo il compito di leggere il messaggio che c'è dietro". Il disturbo alimentare infatti non è che "un mezzo per manifestare qualcosa che non va: è un sintomo. Ma quello che c’è dietro è una patologia". Quella sui piatti, racconta lo psichiatra, "è la voce dei nostri pazienti: non rappresenta solo il cibo ma la paura del cibo". La ragione dietro alla scelta di dare spazio alle voci dei pazienti e non dei clinici "è che tra loro possono riconoscersi, sentirsi meno soli, meno alieni". Sedersi a tavola e leggere parole che racchiudono emozioni che conoscono benissimo.



Ricordarci che c'è chi soffre di fronte a un piatto

"Speriamo che questo tipo di iniziativa possa andare avanti, diffondersi, per portare chi mangia al ristorante a pensare che qualcuno nella sua stessa situazione, davanti a un piatto, invece sta male". Sensibilizzare, osserva il professore, è fondamentale per far sentire meno solo chi soffre di disturbi alimentari, ma anche per rendere consapevoli tutti coloro che non ne sono toccati da vicino, ma dovrebbero imparare a riconoscere i campanelli di allarme. Perché esiste un sommerso di dimensioni enormi: ancora questo mondo si conosce troppo poco, ancora se ne parla troppo poco, nonostante i numeri, dopo la pandemia, siano diventati spaventosi. "Non ricordiamo abbastanza spesso", spiega lo psichiatra, che "i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali". Ma mentre gli incidenti hanno una quota di imprevedibilità, "qui invece abbiamo possibilità di agire: prevenire e intervenire".