Nuovi disturbi alimentari, la storia di Azzurra

Azzurra porta sempre degli occhiali tondi e quando cammina ostenta tutta la sua sicurezza. Sorride nelle foto che la mamma le ha scattato, anche in quelle in cui si trova su un letto di ospedale. I primi problemi con il cibo sono iniziati già dallo svezzamento quando i genitori hanno notato reazioni di disgusto e fastidio davanti a omogeneizzati e creme.

Può esserci anche una paura del cibo nuovo o di eventuali conseguenze collegate come soffocare o stare male. A differenza di Anoressia e Bulimia, non c'è una distorsione dell’immagine corporea o un timore di ingrassare.

L’Arfid, o disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo, è un disturbo alimentare che porta chi ne è affetto a mangiare una gamma molto ristretta di alimenti, selezionati in base a caratteristiche come odore, colore, consistenza o sapore.

I genitori sono convinti che ci sia qualcosa che non va nel comportamento della figlia e, quando compie sei mesi, presentano per la prima volta il problema ai medici.

Quando è necessario rivolgersi a un medico

Anche se può interessare adolescenti e adulti, questo disturbo si può manifestare già dai primi anni di vita per cui è importante saper interpretare i segnali di allarme, come spiega la psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione: “Normalmente, fino a quattro anni ci possono essere delle forme di selettività, di idiosincrasie rispetto al cibo che sono abbastanza comuni e normali nei bambini.

Però, se dopo i quattro anni questa selettività e fobia dei cibi nuovi permane e assistiamo a un irrigidimento nella selezione dei cibi, che comunque è inferiore a 10 qualità di alimenti, allora dobbiamo sospettare che sta succedendo qualcosa”.

Dalla Ragione fa anche notare che “non necessariamente c’è una perdita di peso evidente. Ad esempio, se la selezione riguarda il colore bianco, sono inclusi i carboidrati e dunque il paziente rimane normopeso”.

Altri fattori da non sottovalutare sono risposte come ansia e reazioni oppositive davanti al cibo, condizioni che possono arrivare a condizionare fortemente la vita sociale.

Nel caso di Azzurra, i problemi hanno riguardato il rapporto con la scuola e i coetanei. “È infastidita da altre persone che masticano a bocca aperta. Se, per esempio, un compagno di classe mangia una pizza rossa non riesce neanche a guardarlo perché è molto sensibile al sugo e al pomodoro” raccontano i genitori, che all’inizio hanno avuto difficoltà anche con la mensa scolastica. “Non si poteva introdurre nessun tipo di alimento dall’esterno e siamo dovuti andare dal preside per avere i permessi per far entrare solamente le due fette di pane per far stare bene nostra figlia e non farle perdere ore importanti di gioco e di studio”.

Le patatine fritte, un piccolo grande traguardo

“La vita di Azzurra oggi è abbastanza serena, siamo sempre appoggiati dal neuropsichiatra infantile che ci accompagna in ogni periodo buio e difficile” prosegue Laura. Venire a conoscenza del disturbo alimentare ha permesso alla famiglia di intraprendere un percorso di riabilitazione integrato che prevede il supporto, oltre che di un neuropsichiatra, anche di un terapista e di un nutrizionista esperto nella malnutrizione infantile.

“Mia figlia prende tanti integratori e grazie all’alimentazione liquida di supporto riusciamo a compensare tutte le mancanze nutrizionali”.

Il rapporto di Azzurra con il cibo sta migliorando. “Siamo riusciti su per giù ad arrivare a farle mangiare tra i dieci e i quindici alimenti, oltre al pane. Con grande successo siamo arrivati anche alle patatine fritte!”

Un disturbo alimentare non è una colpa

Il consiglio di Laura ai genitori che si trovano in una situazione simile è di “Chiedere subito aiuto a un neuropsichiatra infantile. Avere un disturbo alimentare in famiglia non è una colpa, non è una vergogna, bisogna sempre rimanere positivi e trasmettere tranquillità al proprio bambino che è in difficoltà.

Molto spesso il problema viene più dall’ignoranza altrui e dall’occhio esterno, bisogna sempre rimanere al fianco del nostro piccolo, che ha solo bisogno dell’affetto e dell’amore della famiglia”.