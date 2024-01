Disturbi alimentari, in Italia ne soffrono 3 mln. Dibattito sui fondi

Il fondo da 25 milioni non è presente nella Legge di bilancio 2024, ma il ministro Schillaci ha spiegato che con un emendamento al decreto Milleproroghe ne arriverà un altro da 10 milioni di euro. “Con l'aggiornamento dei Lea sarà garantita piena copertura finanziaria in modo strutturale per tutti i pazienti affetti da DCA, rendendo di fatto non più necessario un fondo straordinario”, ha aggiunto. Ma le polemiche continuano e i numeri di chi soffre di questi disturbi sono sempre più preoccupanti