Gad Lerner lascia Il Fatto Quotidiano: "Troppo indulgenti verso Trump e Putin"

"Non intaccato rispetto per l'indipendenza del giornale"

“Ringrazio i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme. Negli ultimi tempi, però, ho avvertito una distanza sempre più marcata rispetto alla linea del giornale, in particolare per l’indulgenza – a mio giudizio – nei confronti dell’ascesa delle destre nazionaliste e autoritarie: da Trump a Putin, fino a casi più vicini a noi”, ha scritto Lerner nella lettera in cui formalizza la sua uscita. “Questo non intacca il mio rispetto per l’indipendenza del giornale e la sua capacità di portare alla luce notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di espressione che mi è sempre stata garantita, e saluto tutti con affetto”, ha concluso.