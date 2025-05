Bologna, uomo trovato morto in casa: fermata la moglie

Indagata per omicidio aggravato, la 56enne è stata portata in un istituto penitenziario a disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo che il marito è stato trovato senza vita, con ferite alla testa, al terzo piano di una palazzina di via Zanolini. "È palesemente sotto choc, ha risposto a tutte le domande e respinge ogni addebito, ha cercato di collaborare", ha detto la legale della donna

La moglie di Giuseppe Marra, l'uomo di 59 anni trovato morto in casa ieri nel suo appartamento a Bologna, è stata fermata nella notte dai carabinieri. Indagata per omicidio aggravato. Lorenza Scarpante, 56 anni, è stata portata in un istituto penitenziario, a disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo che il marito è stato trovato senza vita, con ferite alla testa, al terzo piano di una palazzina di via Zanolini. Il provvedimento contro la donna è stato emesso dalla pm Manuela Cavallo, a seguito delle attività di indagine del nucleo investigativo e dei militari della Compagnia Bologna Centro.