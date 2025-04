Trump, il consenso per il presidente Usa cala al 42%: il sondaggio

Come era prevedibile aspettarsi, le iniziative messe in atto dal presidente statunitense Donald Trump nelle ultime settimane, oltre ad aver lasciato il mondo con il fiato sospeso, non sono rimaste inosservate neanche agli occhi dei cittadini americani. Dallo scoppio della guerra commerciale ai duri provvedimenti assunti nei riguardi delle più prestigiose università degli Stati Uniti, sono sempre meno gli americani a dichiararsi favorevoli e soddisfatti dal lavoro del tycoon durante questo secondo mandato. Emerge, infatti, da un recente sondaggio condotto da Reuters/ Ipsos, che solo circa il 42% degli intervistati approva oggi il lavoro di Trump come presidente, evidenziando un leggero calo rispetto al 43% di tre settimane fa e al 47% registrato nelle ore successive al suo insediamento il 20 gennaio scorso. Gli americani manifestano segnali di diffidenza nei confronti degli sforzi di Trump nel potenziare il proprio potere: questo ribasso al 42%, pur segnando un calo esiguo dei consensi rispetto agli ultimi mesi, si posiziona come il più basso tasso di approvazione del presidente dal suo rientro alla Casa Bianca.