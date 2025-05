Si tratta del fumetto "The Future I Saw", una graphic novel giapponese basata sui sogni profetici dell'autrice Ryo Tatsuki che, in una nuova edizione del 2021, predice un “grande disastro” in arrivo il 5 luglio 2025. Un'affermazione totalmente priva di basi scientifiche, che avrebbe però alimentato post e commenti sensazionalistici sui social. Intanto, nel Paese si registra un calo delle prenotazioni delle vacanze e dei voli

Le prenotazioni per le vacanze in Giappone sono in calo, e c'è chi attribuisce il fenomeno a una vecchia profezia contenuta in un manga. Si tratta del fumetto The Future I Saw, una graphic novel giapponese basata sui sogni profetici dell'autrice Ryo Tatsuki che, nella nuova edizione dell'opera pubblicata nel 2021, predice un “grande disastro” in arrivo il 5 luglio 2025. Un'affermazione totalmente priva di basi scientifiche, che avrebbe però alimentato post e commenti sensazionalistici sui social. Diversi utenti hanno infatti invitato i turisti a “stare alla larga” dal Paese del Sol Levante, dopo che un'altra predizione di Tatsuki aveva “anticipato” un grande terremoto-tsunami, avvenuto nel marzo 2011. Come riferisce il Guardian, i turisti provenienti da diversi Paesi asiatici avrebbero abbandonato l'idea di visitare il Giappone, mentre le compagnie aeree cercano di tamponare la soluzione riducendo i numero dei voli.