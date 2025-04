La strana casa, il manga intriso di mistero di Uketsu arriva in Italia

La serie manga realizzata dal popolare youtuber giapponese coi disegni di Kyou Ayano è un thriller che prende le mosse da una planimetria decisamente particolare ascolta articolo

Una villetta dalla planimetria decisamente peculiare è al centro di La strana casa, manga scritto da Uketsu con i disegni di Kyou Ayano pubblicato in Italia da J-POP (serie in corso, il primo volume è già disponibile in fumetteria al costo di 7,50 per 178 pagine). Un thriller intriso di mistero e suggestioni investigative che trasporta il lettore in una spirale di angoscia e tensione.

Una tavola tratta da La strana casa di Uketsu e Kyou Ayano (J-POP)

La trama Un uomo pensa di cambiare casa con la moglie, in vista della nascita del loro primo figlio, e si imbatte in un annuncio allettante. La piantina della casa, però, presenta alcune caratteristiche piuttosto particolari: al piano terra, tra la cucina, il soggiorno e una piccola camera da letto, è presente una intercapedine dall’utilizzo ignoto, forse un vecchio ripostiglio successivamente murato. Al centro del secondo, però, campeggia una cameretta per un bambino completamente priva di finestre, assolutamente invisibile dall’esterno, con un wc privato attaccato. Sembrerebbe una prigione che fa pensare a una triste storia di abusi su minori, ma forse la realtà è un’altra, forse, quella casa, aveva un utilizzo particolare.

Una tavola tratta da La strana casa di Uketsu e Kyou Ayano (J-POP)

Un mistero fitto Quelle che dapprima sembrano congetture senza grossi appigli nella realtà, acquisiscono consistenza nella scoperta di un fatto di cronaca avvenuto nelle vicinanze della villetta: il ritrovamento di un corpo fatto a pezzi in un bosco, con tempistiche vicine a quelle dell’abbandono della casa da parte della famiglia che l’aveva fatta costruire. Così, un giornalista appassionato di occulto inizia a indagare nel mistero, inoltrandosi sempre più in fondo a quello che sembra un tunnel di violenza e sangue apparentemente senza senso.

Una tavola tratta da La strana casa di Uketsu e Kyou Ayano (J-POP)

Il topos horror della casa Disegnato con un tratto semplice e lineare, La strana casa sfrutta un topos del genere horror ribaltandolo. Non una casa stregata o abitata da efferati maniaci omicidi, ma un luogo vuoto, dalle caratteristiche uniche e misteriose, inquietante anche solo a vederlo su carta prima ancora che a visitarlo di persona. Un luogo privo di vita e macchiato di sangue, inanimato, costruito per fare del male e poi rapidamente abbandonato. Non, come ci si aspetterebbe, per cadere in rovina e diventare maledetto ma, in maniera decisamente realistica, per essere rimesso sul mercato e far sparire ogni traccia del suo passato accogliendo una nuova famiglia. Ed è proprio questo aspetto realistico a contribuire nel rendere particolarmente inquietante la storia di La strana casa.

Una tavola tratta da La strana casa di Uketsu e Kyou Ayano (J-POP)