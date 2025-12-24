Offerte Sky
Raccontare il male in poesia: "Ceneri germogli ceneri" di Eugenio De Signoribus

Filippo Maria Battaglia

L'ospite di "Incipit" di questa settimana è uno dei più apprezzati poeti italiani. Che in  questa intervista passa in rassegna alcuni dei temi centrali della sua opera: dal rapporto con il male a quello con il paesaggio

La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata alla poesia. L'ospite è uno dei poeti contemporanei italiani più apprezzati e amati dalla critica, Eugenio De Signoribus, che in “Ceneri, germogli ceneri”  - pubblicato dallo Specchio, la storica collana Mondadori -  ha raccolto quasi mezzo secolo della sua produzione in versi, inserendo nuovi innesti, riscritture e revisioni. In questa intervista De Signoribus affronta alcuni dei temi centrali della sua opera: dal rapporto con il male a quello con il paesaggio.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

