La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata alla poesia. L'ospite è uno dei poeti contemporanei italiani più apprezzati e amati dalla critica, Eugenio De Signoribus, che in “Ceneri, germogli ceneri” - pubblicato dallo Specchio, la storica collana Mondadori - ha raccolto quasi mezzo secolo della sua produzione in versi, inserendo nuovi innesti, riscritture e revisioni. In questa intervista De Signoribus affronta alcuni dei temi centrali della sua opera: dal rapporto con il male a quello con il paesaggio.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.