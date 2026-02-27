Il Club Sandwich si rinnova, l'evoluzione dell'intramontabile classico

Elegante, stratificato, riconoscibile al primo sguardo. Il Club Sandwich non è semplicemente un panino: è un simbolo di gusto cosmopolita e raffinatezza informale. Nato nei circoli esclusivi di fine Ottocento, ha attraversato epoche, continenti e tendenze gastronomiche, mantenendo intatta la sua allure d’élite e diventando un must intramontabile nei menu di hotel di lusso, bistrot metropolitani e ristoranti contemporanei. Ora si rinnova grazie a KFC, che ha deciso di rendere omaggio al grande classico del luxury street food con la propria esclusiva versione, il Colonel’s Sandwich, esaltando l’anima autentica della ricetta con il suo inconfondibile tocco di carattere. Spesso utilizzato persino come “indice del costo della vita” nei viaggi - grazie alla sua presenza universale nei menu internazionali degli hotel di lusso che ne fanno un’esperienza gastronomica di qualità - oggi, dunque, questa icona globale si rinnova con un’interpretazione tutta nuova.