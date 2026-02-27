Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Club Sandwich si rinnova, l'evoluzione dell'intramontabile classico

Lifestyle

KFC rende omaggio al grande classico del luxury street food con la propria esclusiva versione, il Colonel’s Sandwich, esaltando l’anima autentica della ricetta con il suo inconfondibile tocco di carattere

ascolta articolo

Elegante, stratificato, riconoscibile al primo sguardo. Il Club Sandwich non è semplicemente un panino: è un simbolo di gusto cosmopolita e raffinatezza informale. Nato nei circoli esclusivi di fine Ottocento, ha attraversato epoche, continenti e tendenze gastronomiche, mantenendo intatta la sua allure d’élite e diventando un must intramontabile nei menu di hotel di lusso, bistrot metropolitani e ristoranti contemporanei. Ora si rinnova grazie a KFC, che ha deciso di rendere omaggio al grande classico del luxury street food con la propria esclusiva versione, il Colonel’s Sandwich, esaltando l’anima autentica della ricetta con il suo inconfondibile tocco di carattere. Spesso utilizzato persino come “indice del costo della vita” nei viaggi - grazie alla sua presenza universale nei menu internazionali degli hotel di lusso che ne fanno un’esperienza gastronomica di qualità - oggi, dunque, questa icona globale si rinnova con un’interpretazione tutta nuova.

Lifestyle: Ultime notizie

Pokemon Day 2026, l'evento Presents per il 30° anniversario

Lifestyle

In occasione del Pokemon Day, l'anniversario del debutto dello storico franchise giapponese...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 febbraio segno per segno

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze ti...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 febbraio: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Zuckerberg ospite di Prada a Milano: ipotesi accordo su occhiali Meta

Lifestyle

La presenza del ceo di Meta e della moglie Priscilla Chan alla sfilata autunno-inverno...

Giornata Mondiale del Pistacchio, le varietà dell'oro verde

Lifestyle

Il 26 febbraio ricorre il World Pistacchio Day. Originario del Medioriente, il cosiddetto...

Lifestyle: I più letti