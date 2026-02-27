Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pokemon Day 2026, l'evento Presents per il 30° anniversario: le novità in arrivo

Lifestyle
©Getty

In occasione del Pokemon Day, l'anniversario del debutto dello storico franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, andrà in scena Presents, l'evento dedicato al marchio e alle sue novità dell'anno. Nell'edizione 2026, in onda su Youtube, potranno arrivano nuovi aggiornamenti e dettagli, tra cui la nuova collezione di Funko Pop dedicata agli storici personaggi del marchio

ascolta articolo

Pokemon compie trent'anni. In occasione del Pokemon Day, l'anniversario del debutto dello storico franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, andrà in scena Presents, l'evento dedicato al marchio e alle sue novità dell'anno. Nell'edizione 2026, in onda su Youtube, potranno arrivano nuovi aggiornamenti e dettagli, soprattutto su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia e Pokémon Champions. Tra le new entry di quest'anno c'è soprattutto la nuova collezione di Funko Pop dedicata agli storici personaggi del marchio.

Credits: Funko Pop

Le novità per il Pokemon Day 2026

In occasione dei trent'anni del marchio, verranno presentati anche i nuovi Funko Pop a tema. Tra i personaggi, spiccano i classici Pikachi, Venusaur, Charmeleon. Ma non mancano ovviamente anche i mostriciattoli delle generazioni successive, come Goomy e Zoroark. Alla collezione si aggiungono anche i Bitty Pop! per collezionarli in formato micro e la colorata linea di prodotti Loungefly, con zaini, borse e accessori. Per l'anniversario, la Pokemon Company ha presentato anche oltre mille illustrazioni per ogni singolo personaggio. Infine, il Pokemon Day è anche il giorno di lancio dei primi set Lego ufficiali a tema. Tra i personaggi disponibili ci sono Pikachu, Eevee e un intero set con le evoluzioni dei tre classici starter del gioco: Venusaur, Charizard e Blastoise. Qualche giorno fa, l'azienda aveva lanciato una campagna per i trent'anni del franchise, invitando i fan a condividere il proprio personaggio preferito attraverso una funzione dedicata su Pokemon Go.

Leggi anche

Pokemon, a Londra i campionati internazionali
Credits: Funko Pop

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 febbraio segno per segno

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze ti...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 febbraio: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Zuckerberg ospite di Prada a Milano: ipotesi accordo su occhiali Meta

Lifestyle

La presenza del ceo di Meta e della moglie Priscilla Chan alla sfilata autunno-inverno...

Giornata Mondiale del Pistacchio, le varietà dell'oro verde

Lifestyle

Il 26 febbraio ricorre il World Pistacchio Day. Originario del Medioriente, il cosiddetto...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 febbraio

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e...

Lifestyle: I più letti