Pokemon compie trent'anni. In occasione del Pokemon Day, l'anniversario del debutto dello storico franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, andrà in scena Presents, l'evento dedicato al marchio e alle sue novità dell'anno. Nell'edizione 2026, in onda su Youtube, potranno arrivano nuovi aggiornamenti e dettagli, soprattutto su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia e Pokémon Champions. Tra le new entry di quest'anno c'è soprattutto la nuova collezione di Funko Pop dedicata agli storici personaggi del marchio.

Le novità per il Pokemon Day 2026

In occasione dei trent'anni del marchio, verranno presentati anche i nuovi Funko Pop a tema. Tra i personaggi, spiccano i classici Pikachi, Venusaur, Charmeleon. Ma non mancano ovviamente anche i mostriciattoli delle generazioni successive, come Goomy e Zoroark. Alla collezione si aggiungono anche i Bitty Pop! per collezionarli in formato micro e la colorata linea di prodotti Loungefly, con zaini, borse e accessori. Per l'anniversario, la Pokemon Company ha presentato anche oltre mille illustrazioni per ogni singolo personaggio. Infine, il Pokemon Day è anche il giorno di lancio dei primi set Lego ufficiali a tema. Tra i personaggi disponibili ci sono Pikachu, Eevee e un intero set con le evoluzioni dei tre classici starter del gioco: Venusaur, Charizard e Blastoise. Qualche giorno fa, l'azienda aveva lanciato una campagna per i trent'anni del franchise, invitando i fan a condividere il proprio personaggio preferito attraverso una funzione dedicata su Pokemon Go.