In occasione della Festa del Papà, Meta ha raccolto alcune funzionalità di Instagram che possono diventare veri e propri superpoteri digitali per ogni papà che vuole sentirsi più sicuro, aggiornato e presente anche nel mondo social



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Oggi essere papà significa anche imparare a muoversi in un mondo fatto di chat, notifiche e nuovi linguaggi digitali. Negli ultimi anni, infatti, per molti genitori è emersa l'esigenza di essere nel mondo social, non solo per capirne i codici e i linguaggi ma anche per essere al passo con i figli. In occasione della Festa del Papà, Meta ha raccolto alcune funzionalità di Instagram che possono diventare veri e propri superpoteri digitali per ogni papà che vuole sentirsi più sicuro, aggiornato e presente anche nel mondo social.





Una piccola guida pratica Tra i consigli di Meta, quello di smettere di commentare sotto ogni post dei figli. Per comunicare in modo più discreto esistono i DM, le chat private di Instagram, dove è possibile scrivere, condividere contenuti o inviare un Reel divertente direttamente a figli e amici. Oltre a rendere le conversazioni più immediate, i DM includono anche strumenti di sicurezza utili, come la possibilità di bloccare e segnalare un account direttamente dalla chat, per avere maggiore controllo sulle proprie interazioni. Inolte, non tutto quello che condividiamo deve essere visibile a chiunque online. Impostare il proprio account come privato permette di decidere chi può vedere i contenuti pubblicati su Instagram. Regola numero tre: gestire chi può scriverci. Non tutti i messaggi ricevuti online sono necessariamente desiderati. Su Instagram, i messaggi provenienti da persone che non seguiamo arrivano come richieste di messaggio, permettendo all’utente di scegliere se accettare o meno la conversazione. Approfondimento Festa del papà, Salvini posta foto di Nathan della famiglia del bosco

Il limite giornaliero e la modalità “non disturbare” Con il Limite Giornaliero è possibile impostare quanto tempo dedicare all’app, ricevendo un promemoria quando si raggiunge il tempo stabilito. Un piccolo aiuto per mantenere il giusto equilibrio tra tempo online e offline. Infine la modalità “Non disturbare” Per quando è il momento di staccare. Tra notifiche, chat e messaggi, il telefono può diventare una fonte continua di interruzioni. La Modalità Non Disturbare permette di silenziare le notifiche per un periodo di tempo e inviare automaticamente una risposta a chi scrive nei DM. Altra regola: conoscere gli Account per Teenager Il vero upgrade per ogni papà social.



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