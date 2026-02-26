Gli occhiali di Meta firmati Prada potrebbero diventare realtà. Ad confermare la possibilità di un accordo tra le due parti è la presenza alla Milano Fashion week di Mark Zuckerberg. Il ceo di Meta, accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, è apparso tra gli ospiti della sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata oggi pomeriggio negli spazi di Fondazione Prada. È la prima volta che Zuckerberg prende parte all’evento della moda milanese e la sua presenza in prima fila tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l'ad del gruppo Prada, Andrea Guerra, non ha fatto altro che alimentare i rumors sull’accordo con EssilorLuxottica per gli smart glasses a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibile intesa, la direttrice creativa Miuccia Prada ha risposto: "Forse, chissà".