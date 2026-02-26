Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zuckerberg ospite di Prada alla Milano Fashion week: ipotesi accordo su occhiali Meta

Lifestyle
©Ansa

La presenza del ceo di Meta e della moglie Priscilla Chan alla sfilata autunno-inverno 2026/27 sembrerebbe avvalorare le voci di un accordo con EssilorLuxottica per gli smart glasses a marchio Prada. Interpellata sulla possibile intesa, la direttrice creativa Miuccia Prada ha risposto: "Forse, chissà"

ascolta articolo

Gli occhiali di Meta firmati Prada potrebbero diventare realtà. Ad confermare la possibilità di un accordo tra le due parti è la presenza alla Milano Fashion week di Mark Zuckerberg. Il ceo di Meta, accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, è apparso tra gli ospiti della sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata oggi pomeriggio negli spazi di Fondazione Prada. È la prima volta che Zuckerberg prende parte all’evento della moda milanese e la sua presenza in prima fila tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l'ad del gruppo Prada, Andrea Guerra, non ha fatto altro che alimentare i rumors sull’accordo con EssilorLuxottica per gli smart glasses a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibile intesa, la direttrice creativa Miuccia Prada ha risposto: "Forse, chissà".

Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan alla sfilata di Prada a Milano
Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan alla sfilata di Prada a Milano - ©Ansa

Lifestyle: Ultime notizie

Giornata Mondiale del Pistacchio, le varietà dell'oro verde

Lifestyle

Il 26 febbraio ricorre il World Pistacchio Day. Originario del Medioriente, il cosiddetto...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 febbraio

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e...

Chardonnay Planeta, 30 anni tra vino, arte contemporanea e Sicilia

Paolo Nizza

Capitale italiana Cultura 2028, da domani le audizioni: le finaliste

Lifestyle

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 27 marzo 2026. Alla...

Lily King: "L'ironia? È nella vita prima che nella scrittura"

Filippo Maria Battaglia

Lifestyle: I più letti