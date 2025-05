Meloni in missione in Asia centrale, oggi arriva in Uzbekistan

In serata l’arrivo della premier a Samarcanda, per una visita ufficiale e l'incontro giovedì con il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Venerdì Meloni si sposterà ad Astana per il primo vertice Italia-Asia centrale, ospitato dal Kazakistan. Prevista la firma di nuovi accordi. Si tratta di una missione diplomatica in un'area strategica, soprattutto per l'energia e le risorse naturali

Inizia oggi la missione diplomatica di Giorgia Meloni in Asia centrale. Una missione in un'area strategica, soprattutto per l'energia e le risorse naturali, che vedrà anche il primo vertice Italia-Asia centrale. La premier sarà in Uzbekistan e poi in Kazakistan. Oggi, in serata, è previsto l’arrivo nella storica città uzbeka di Samarcanda, per una visita ufficiale e l'incontro domani con il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Venerdì Meloni si sposterà ad Astana per il forum ospitato dal Kazakistan che vedrà la partecipazione del padrone di casa, il kazako Kassym-Jomart Tokayev, del kirghiso Sadyr Japarov, il tagiko Emomali Rahmon, il turkmeno Serdar Berdimuhammedov.

Il viaggio

La visita di Meloni in Asia centrale era in programma a fine aprile ma era stata rinviata per la morte di Papa Francesco. Il viaggio arriva dopo un altro storico vertice, quello tra l'Ue e i Paesi dell'Asia centrale. L'area possiede il 40% delle riserve globali di manganese, oltre a litio, grafite e altre materie prime fondamentali. Il Kazakistan, in particolare, è il principale produttore mondiale di uranio. L'Italia è stata il primo Paese dell'Unione europea a lanciare nel 2019 il formato di consultazioni "1+5" con i cinque Stati della regione, che sono entrati tra le nazioni prioritarie non solo della Cooperazione internazionale italiana ma anche del nuovo piano per l'export della Farnesina, come ha ricordato in un messaggio a un incontro con gli ambasciatori dei 5 Paesi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'Italia, peraltro, è già il terzo partner commerciale di Astana dopo Cina e Russia e Roma si proporrà, come spiegato anche dal viceministro degli Esteri e titolare della delega per la regione Edmondo Cirielli sempre incontrando gli ambasciatori, per rafforzare la cooperazione politica, economica, culturale e scientifica con i partner centroasiatici, in una prospettiva di crescita "condivisa e sostenibile".