Usa, due piccioni a bordo di un volo Delta: panico tra i passeggeri

I piccioni su un volo Delta

Come mostra un video diffuso su X, due piccioni volano nella cabina mentre uno dei passeggeri cerca di catturarli con una giacca. Come riferiscono i media locali, gli animali sono stati liberati grazie all'intervento del personale addetto ai bagagli, che ha estratto in sicurezza i due esemplari. A seguito dell'episodio, la compagnia aerea ha dichiarato di "apprezzare l'attenzione dimostrata dal nostro personale e dai nostri clienti nel rimuovere in sicurezza i due uccelli dall'aereo prima della partenza". Delta si è poi scusata "con i nostri clienti per il ritardo del loro viaggio".

La testimonianza di un passeggero

Un passeggero a bordo del volo, Tom Caw, ha raccontato l'episodio in un post su Instagram. "Il pilota ha preso il microfono e ha confermato la presenza di un piccione, dicendo di non avere esperienza in situazioni simili. Gli addetti ai bagagli sono saliti a bordo e hanno portato via il piccione". L'aereo si è avviato al decollo, ma poco dopo "è spuntato un altro piccione!", ha riferito Caw. L'animale "è stato catturato e siamo tornati al gate", ha aggiunto, scherzando: "Immagino che i piccioni fossero stanchi di volare e volessero degli snack. Non sapevano che il volo per Madison è troppo breve perché Delta possa offrire il servizio bevande/snack".