Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro: "Lo dedico a mio padre". VIDEO

"Dedico questo risultato a mio padre"

"Dedico questo risultato a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà sempre 'il Cavaliere'. Sono passati più di quarant'anni, ma ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla cerimonia per questa onorificenza: ero una bambina, e quel momento resterà per sempre nel mio cuore. Vorrei anche aggiungere che questo titolo non è soltanto mio, appartiene anche a tutte le persone che lavorano nel Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e in tutto il Gruppo Fininvest. Questo cavalierato è anche per loro e con loro desidero condividerlo, perché è l' unico riconoscimento al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione".