Meteo, nelle prossime ore violenti temporali: le zone a rischio

Come detto, a partire dalle prossime ore, l’Italia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di forti temporali che potrebbero trasformarsi in locali nubifragi in alcune regioni. Come spiega Ilmeteo.it, il panorama climatico del nostro Paese si dividerà tra aree colpite dall’instabilità e zone che continueranno a godere di un caldo estivo. Un vasto anticiclone di origine africana, che sta dominando il Mediterraneo, si sta temporaneamente spostando verso Ovest, lasciando spazio a un flusso di aria fredda che porterà instabilità. Questo piccolo ma insidioso vortice freddo causerà un rapido peggioramento del tempo, soprattutto al Nord e in parte del Centro.