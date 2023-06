9/10 ©Ansa

IL PATRIMONIO PERSONALE – Non si hanno stime precise del patrimonio personale di Marina Berlusconi, che comunque figura da anni tra le donne più influenti del mondo nella rivista americana "Forbes", oltre che in quelle di "Fortune" e di "The Hollywood Reporter". Nel 2008 Forbes stimava la sua fortuna in 9,4 miliardi di dollari, una cifra che adesso potrebbe essere ritoccata verso l’alto, visto che potrebbe arrivarle tra il 20 e il 25% del patrimonio di suo padre, stimato in 6,8 miliardi di dollari (Forbes)

