Elena Maraga, sospesa la maestra d'asilo iscritta a OnlyFans

Dopo aver preso alcuni giorni di permesso, la 29enne ha concordato, attraverso il suo avvocato, uno stop temporaneo fino alla conclusione delle consultazioni tra il suo legale e quelli della scuola materna dove insegna, in provincia di Treviso. Intanto, il segretario generale della Cgil Flc di Treviso spiega: "Chi intende licenziarla non ha la legge dalla sua parte. Nel contratto non c'è alcun punto che vieti di fare qualsiasi cosa nel tempo libero, e se questa cosa è legale nessuno la può contestare"

Elena Maraga, la maestra di una scuola materna cattolica a Varago di Maserada (Treviso), travolta dalle polemiche dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans , in cui carica video e foto hot, è stata sospesa. Dopo aver preso tre giorni di permesso - da lunedì 17 a mercoledì 19 marzo - la 29enne ha concordato, attraverso il suo avvocato, uno stop temporaneo fino alla conclusione delle consultazioni tra il suo legale e quelli della scuola. Intanto, Alvise Sponza, segretario generale della Cgil Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) di Treviso, commentando il caso, spiega: "Chi intende licenziarla non ha la legge dalla sua parte. Nel contratto non c'è alcun punto che vieti di fare qualsiasi cosa nel tempo libero dagli impegni, e se questa cosa è legale nessuno può contestare".

"In assenza di un codice etico fatto proprio dal contratto della scuola e sottoscritto dall'interessata al momento dell'assunzione", aggiunge Sponza, "non ci sono rilievi da muovere alla lavoratrice. Tantomeno, inserito a posteriori, un codice di comportamento potrebbe essere retroattivo". "Da collega - prosegue il dirigente Cgil, insegnante di scuola primaria - sono d'accordo che tutti dovremmo avere un comportamento ineccepibile, specie se si rivestono ruoli pubblici. Ma è capitato anche a me, qualche volta, di passare con il rosso e non per questo qualcuno si sarebbe mai sognato di contestare il mio ruolo di insegnante".

Su Instagram oltre 10mila nuovi follower per la maestra

Intanto, nel corso di una settimana, dall’avvio dello "scandalo" mercoledì 12 marzo a venerdi 21, i follower del profilo Instagram pubblico della donna sono passati da 6.500 a oltre 18mila. Non solo. L'insegnante, come riporta il Corriere del Veneto, ha anche riattivato il suo profilo Instagram parallelo, quello "privato" in cui, a suo dire, accetta solo uomini. E che sarebbe stato proprio il profilo utilizzato da qualche papà o amico di famiglia per scoprire che la donna era anche attiva su OnlyFans.

Quello stesso profilo era sparito per qualche giorno, dopo il 12 marzo. L'insegnante stessa ha detto: "Quando i genitori ne hanno parlato con la responsabile lei mi ha chiesto di cancellare il profilo privato". Ora però è tornato accessibile, solo su richiesta e previa approvazione. E lì i follower sono diventati 3.800. Sempre come riporta il Corriere del Veneto, era stata la stessa insegnante a dire, nei primi giorni dopo lo "scandalo", che il guadagno su OnlyFans era di molto superiore a quello percepito facendo la maestra. "Il lavoro che faccio ora è economicamente insostenibile: con 1.200 euro una giovane donna che vive da sola come me non può fare nulla", aveva detto.

Alcune mamme difendono la maestra

Ad ogni modo, alcune mamme dei bambini dell'asilo parrocchiale coinvolto nella vicenda, si sono mobilitate per difendere Elena Maraga. Circa 30 di loro hanno firmato una lettera da consegnare al parroco, chiedendo che l'educatrice non venga licenziata. Per le mamme, la cosa più importante è l'operato della maestra in aula, dove si dimostra amorevole e attenta: "I bambini le vogliono bene", sostengono.