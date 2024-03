Onlyfans, Rocco Siffredi a Sky TG24: Ragazzi non valutano conseguenze

Secondo l’ex pornoattore, ospite a Timeline, “piattaforme come Onlyfans ti spingono sempre di più a fare video espliciti: c’è grande attrazione verso i soldi facili e la visibilità, ma è meglio se a fare pornografia sia chi ha una vocazione”. “Per me chi apre canali sessualmente espliciti deve fare prima una visita medica - ha aggiunto - perché la tua vita può cambiare, non necessariamente in meglio”

"Il porno può cambiarti la vita e non necessariamente in meglio"

Oggi la storia sembra essere diversa. “I ragazzi pensano di fare porno aprendo un canale, postando 4 foto dei piedi e racimolando magari 30mila euro, ma poi? Io credo che la pornografia sia meglio se la faccia chi ha una vocazione”, dichiara Siffredi. Anche perché, secondo l’ex pornoattore, il problema arriva poi inevitabile: “Per visibilità sei spinto a fare foto sempre più esplicite, che non restano lì sulla piattaforma. Onlyfans non è ermetico, poi i video escono sui siti di Internet e arriva la risposta della società. Non basta definirsi content creator”, evidenzia Siffredi, che racconta poi come “molti vengono da me dopo appena 6 mesi, mi chiedono di fare film porno perché la visibilità sul loro canale è calata e non guadagnano nulla. C’è solo attrazione verso i soldi facili, ma non capiscono le conseguenze di quello che fanno, perché il porno può cambiarti la vita e non necessariamente in meglio. C’è chi mi accusa di essere quasi un prete, ma per me non si gioca con i sentimenti”.

"Visita medica obbligatoria per aprire un canale su Onlyfans"

Un porno “troppo facile” per Siffredi è un problema irrisolto soprattutto per le ragazze: “In questa società dove se a fare certe cose è un uomo allora è un figo, mentre se le fa le donne sono altro, il problema è soprattutto per le ragazze. Io proporrei una visita medica obbligatoria per aprire un canale su Onlyfans vietato ai minori, ma è vero che anche nel porno si comincia a mettere dei paletti: oggi il mondo è cambiato rispetto a quando è iniziato, le persone fanno cose molto più materiali, business oriented e il sistema non è ancora pronto ad accogliere persone che fanno un lavoro come il mio”. Oggi, poi, uomini e donne sono cambiati: “C’è stata un’evoluzione della donna, che non è più una donna oggetto, che ha però messo allo stesso tempo in difficoltà il maschio. Questo è un mondo diverso da come lo conosciamo: è una sorta di vero e proprio pre-futuro”.