Treviso, maestra con profilo OnlyFans difesa dalle mamme: "Lavora bene, non licenziatela"

Le mamme dei bambini di un asilo parrocchiale nell’hinterland di Treviso si mobilitano per difendere Elena Maraga, la maestra coinvolta in una controversia a causa delle foto hard condivise sui social, inclusi contenuti su OnlyFans. Circa 30 di loro hanno firmato una lettera da consegnare al parroco, chiedendo che l'educatrice non venga licenziata. Per le mamme, la cosa più importante è l'operato della maestra in aula, dove si dimostra amorevole e attenta: "I bambini le vogliono bene", dice una di loro. La posizione dell'educatrice rimane però in bilico. La Fism, la Federazione delle scuole materne cattoliche, esprime infatti dubbi sull'incompatibilità tra il suo lavoro e le attività sui social, in particolare OnlyFans.