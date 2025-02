La star di Onlyfans Lily Phillips è incinta del primo figlio

"È ufficiale": così Lily Phillips, star di OnlyFans, ha annunciato di essere incinta.

"Il segreto è svelato. Baby Phillips 2025", ha scritto la 23enne nella didascalia del post.

La futura mamma non ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua gravidanza.

Il racconto di Lily Phillips sullo scorso ottobre

All'inizio dello scorso dicembre, Lily Phillips ha fatto notizia per la sua apparizione nel documentario di Josh Pieters I Slept With 100 Men in One Day.

Nel docufilm, la star di OnlyFans ricorda di aver dormito con molti uomini in un giorno solo giorno, a ottobre, per creare contenuti per la sua pagina social in abbonamento. "Nella mia testa, in questo momento, riesco a pensare a cinque, sei, massimo dieci ragazzi che ricordo e basta. Ma è semplicemente strano, non è vero? Se non avessi i video, non avrei saputo di essere stata con cento".

"Non è per i deboli. Se devo essere onesto, è stato difficile", ha detto Phillips. "Non so se lo consiglierei: ero costantemente sotto pressione".