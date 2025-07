Chief of War, ciò che sappiamo sulla serie tv con Jason Momoa

In arrivo l'1 agosto su Apple TV+, lo show in nove episodi, creati dalla stesso Momoa insieme a Thomas Paʻa Sibbett, regala uno sguardo sulla storia dell'unificazione hawaiiana di fine Settecento

Jason Momoa, che i più conoscono per il ruolo di Aquaman, ha da sempre dimestichezza con le armi e con le battaglie. Tuttavia, il suo nuovo progetto, ha qualcosa di personale per l'attore nato a Honolulu, Hawaii. Chief of War, in arrivo su Apple TV+ l'1 agosto prossimo, racconta infatti l'unificazione delle Hawaii di fine Settecento.

Della serie TV, Jason Momoa è co-creatore insieme a Thomas Paʻa Sibbett, ma è anche produttore esecutivo e sceneggiatore.

Jason Momoa diventa Ka'iana

Ambientata nello scenario mozzafiato delle Hawaii del XVIII secolo, Chief of War, basata su fatti realmente accaduti, segue le vicende di Ka'iana, guerriero nativo che combatte per unificare le isole di fronte all'imminente colonizzazione occidentale. Mai, prima d'ora, una grande produzione televisiva aveva raccontato questo scampolo di storia.

Nei panni di Ka'iana, rinomato guerriero della nobiltà hawaiana, Jason Momoa porta in scena la battaglia del suo personaggio contro il potere politico e contro i coloni occidentali, durante un periodo particolarmente critico per le isole del Pacifico.

La vera storia di Ka'iana

Kaʻiana, nato attorno al 1755, è stato un influente aliʻi (nobile) hawaiano delle regioni di Puna, Ka‘ū e Kauaʻi. Discendente da antichi re delle isole, salì alla ribalta militare al fianco di Kahekili II durante la conquista di Oʻahu nel 1780. Negli anni ‘80 del Settecento, fu il primo aliʻi hawaiano a intraprendere viaggi oltremare: nel 1787 partì con la Nootka verso Canton e successivamente visitò le Filippine e la costa nord‑occidentale del Nord America, entrando in contatto con il mondo occidentale e acquisendo un notevole prestigio internazionale. Rientrato alle Hawaii l'anno successivo, si avvicinò a Kamehameha I e partecipò alle prime fasi della sua espansione, aiutandolo a procurarsi armi occidentali. Tuttavia, nel 1795, escluso dai vertici del potere, tradì Kamehameha e si schierò con Kalanikūpule, sovrano di Maui e Oʻahu, opponendosi così alla campagna finale del “Re delle Hawaii”. Morì nella battaglia di Nuʻuanu, ma rimase nella storia come capo ribelle che aveva contribuito a forgiare l’unificazione delle isole Hawaii per poi cercare di sfidarla.