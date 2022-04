Un lavoro che segna una crescita a livello professionale per il celebre attore. Egli, infatti, non si “limiterà” a interpretare il ruolo del protagonista perché Jason Momoa contribuirà anche alla produzione e alla sceneggiatura di Chief of War, che si potrà seguire su Apple TV+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ovviamente, l’attore potrà contare su un team di collaboratori come Thomas Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Tropping, Erik Holmberg e Doug Jung . La nuova serie tv è incentrata sugli indigeni che, attraverso i loro occhi, racconteranno gli eventi che hanno portato all’unificazione e alla colonizzazione delle isole Hawaii. Un ruolo che Jason Momoa onorerà senz’altro al massimo a causa delle sue origini. Per chi non lo sapesse, infatti, Jason Momoa è nato a Honolulu , capitale delle isole Hawaii, il 1° agosto 1979 e attualmente è senz’altro tra i rappresentanti più importanti e conosciuti al mondo della sua terra. Per il momento non è ancora stata stabilita la data d’uscita di Chief of War, quel che è certo è che la prima stagione conterà otto episodi, con il regista Justin Chon tra i papabili per guidare le riprese delle prime due puntate.

Altri progetti in cantiere per Jason Momoa

Chief of War segnerà la prosecuzione della collaborazione tra Jason Momoa e l’emittente Apple TV+. Su tale piattaforma, infatti, sono state trasmesse già due stagioni di See, serie tv incentrata in un futuro distopico dove quasi tutta la razza umana è stata decimata da un virus che ha fatto perdere loro la vista. In cantiere, quindi, c’è anche la terza stagione la cui data di uscita non è ancora stata ufficializzata. Se per Chief of War Jason Momoa sarà attore, sceneggiatore e produttore, in un altro progetto lo vedremo in una vesta completamente differente. Negli scorsi giorni, infatti, è uscito negli Stati Uniti d’America un documentario intitolato Waterman, incentrato sulla vita e la carriera di Duke Paoa Kahanamoku. Noto ai più come The Big Kahuna (Kahuna in lingua hawaiana significa “persona importante per la comunità”), egli viene considerato come il precursore del surf moderno. Ma cosa c’entra Jason Momoa in tutto questo? Egli è il narratore del documentario dedicato a “The Big Kahuna”, una scelta decisamente azzeccata dal momento che Momoa presenta le stesse origini di Duke Paoa Kahanamoku. Nel trailer della pellicola, dalla durata di poco meno di 2 minuti, questi viene descritto come una persona “leggendaria”, un “eroe” e un “campione” olimpico. Infatti, The Big Kahuna ha partecipato a tre Olimpiadi (Stoccolma 1912, Anversa 1920 e Parigi 1924), dove ha conquistato ben tre ori e due argenti tra i 100 metri stile libero e la staffetta 4x200 metri stile libero.