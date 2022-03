Jason Momoa conferma che sarà il villain in Fast and Furious 10

Grande notizia per i fan di Jason Momoa . Come riportato da Collider , l’attore , classe 1979 , ha confermato ai microfoni di Entartainment Tonight il suo coinvolgimento nel decimo capitolo del celebre franchise Fast and Furious.

Nelle scorse ore il magazine Collider ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Jason Momoa che ha svelato il suo ruolo in Fast 10, titolo provvisorio dato al film. L’attore ha rivelato: “È divertente, posso interpretare il cattivo ragazzo, cosa che non faccio da un po’”.

approfondimento

Aquaman e il Regno Perduto, nuova sinossi del sequel con Jason Momoa

Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per il nuovo film che vedrà Vin Diesel tornare a interpretare Dominic Toretto.

Alcuni giorni fa Mark Sinclair, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato il ritorno delle riprese nella capitale inglese con uno scatto sul profilo Instagram che conta più di settantotto milioni di follower.

L'artista ha voluto anche ricordare l’amico e collega Paul Walker con una foto in sua compagnia: “Fast è tornato a Londra, tra le tante nuove location in giro per il mondo per il finale di Fast”.

Vin Diesel ha proseguito: “Spero di rendervi orgogliosi. Tanto amore, sempre”.