Fast & Furious 10, le riprese si stanno svolgendo a Londra

Vin Diesel, classe 1967, ha raccontato su Instagram: “Fast è tornato a Londra, tra le tante nuove location in giro per il mondo”

Grande attesa per il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Nelle scorse ore Vin Diesel ( FOTO ) ha aggiornato i fan in merito allo stato dei lavori condividendo uno scatto sul profilo Instagram che conta più di settantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, viaggi e impegni lavorativi.

Sta per calare il sipario su una delle saghe cinematografiche di maggior successo nella storia della settima arte. Nelle scorse ore Mark Sinclair , questo il nome all’anagrafe, ha rivelato che le riprese del decimo film stanno ora avendo luogo a Londra.

Vin Diesel, classe 1967, ha dichiarato: “Fast è tornato a Londra, tra le tante nuove location in giro per il mondo per il finale di Fast”.

In seguito l’attore ha aggiunto: “Spero di rendervi orgogliosi. Tanto amore, sempre”.

Inoltre, l’interprete di Dominic Toretto ha ricordato anche il collega e amico Paul Walker scegliendo uno scatto in cui appare al suo fianco.