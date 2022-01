Fast and Furious 10, Jason Momoa in trattativa

Lavori in corso per la decima pellicola della celebre saga Fast and Furious. Nelle scorse ore The Hollywood Reporter ha comunicato la trattativa in corso per cercare di portare Jason Momoa a bordo del progetto.

approfondimento

Fast & Furious, all'asta l'Eclipse guidata da Paul Walker

Infatti, The Hollywood Reporter ha svelato che al momento sarebbe in corso una trattativa per avere Jason Momoa (FOTO) all’interno di Fast & Furious 10, questo il titolo provvisorio dato alla produzione. Inoltre, vista la scrittura in corso della sceneggiatura, non è dato sapere l'eventuale ruolo dell’attore; al momento Universal non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.