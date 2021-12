Fast and Furious 10 rinviato: la nuova data d'uscita

Dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere in sala il nuovo capitolo della celeberrima saga di Fast and Furious, arrivata ormai al decimo film senza per questo mostrare segni di cedimento al botteghino.

La Universal ha infatti annunciato un leggero slittamento in avanti per l’uscita di Fast and Furious 10: inizialmente previsto per il 7 aprile 2023, il nuovo episodio della serie action dedicata alle macchine veloci e alla Famiglia di Dominic Toretto verrà distribuito a partire dal 19 maggio 2023.

Lo slot lasciato libero ad aprile da Fast and Furious sarà riempito dal nuovo film animato prodotto dalla Universal, originariamente fissato in uscita il 24 marzo 2023, e di cui ancora non si conoscono ulteriori dettagli.