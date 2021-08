Fast & Furious 10, la Universal Pictures ha rivelato la data d’uscita

Appena dopo l'uscita di “Fast & Furious 9: The Fast Saga” nelle sale, la produzione ha diramato degli aggiornamenti che riguardano il prossimo capitolo per cui bisognerà aspettare a lungo

Cominceranno a gennaio 2022 le riprese del capitolo dieci della saga delle automobili truccate più veloci di sempre. “Fast & Furious 10”, si farà, come è noto, ma la data di uscita potrebbe scontentare i fan che dovranno attendere fino al 7 aprile 2023 per il debutto del titolo nelle sale. Naturalmente i forti ritardi della produzione sono da imputare al Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ma il team è al lavoro, come ha confermato recentemente dal protagonista Vin Diesel.

Le dichiarazioni di Vin Diesel

Nelle dichiarazioni rilasciate ad inizio estate Vin Diesel, conosciuto come Dominic Toretto nel fortunato franchise, aveva confermato i suoi impegni col set del nuovo capitolo della saga, il decimo, a partire da gennaio. L'attore aveva detto apertamente che il tanto atteso finale sarà denso di avvenimenti e, dal momento che c'è tanto da raccontare, il prossimo capitolo potrebbe essere diviso in due parti ma, naturalmente, è tutto da confermare. Stesso vale per la possibilità di chiudere il discorso “Fast & Furious”, che sul grande schermo è aperto dal 2001, per avviare un nuovo percorso collaterale che potrebbe contare spin-off e altre novità: l'attore ha confermato che da parte sua nulla è fuori questione.

Quel che è certo, al momento, è il nome del regista, il taiwanese naturalizzato statunitense Justin Lin, ancora una volta alla guida di un film della saga di cui ha già diretto diversi titoli: “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” nel 2006, “Fast & Furious - Solo parti originali” nel 2009, “Fast & Furious 5” nel 2011 e “Fast & Furious 6” nel 2013. Anche il capitolo 9, in sala dal 18 agosto, porta la sua firma.



La saga continuerà senza Dwayne Johnson

Intanto, mentre “Fast & Furious 9: The Fast Saga”, uscito da poco, si appresta a diventare uno dei film più richiesti al botteghino come da tradizione per i titoli che appartengono al franchise, altra notizia che riguarda il capitolo dieci è la conferma dell'assenza di Dwayne Johnson nei due titoli conclusivi della saga e di un possibile sequel di “Fast & Furious - Hobbs & Shaw”, spin-off di cui l'attore è protagonista. La produzione ha confermato che i prodotti del franchise andranno avanti comunque con nuovi ed originali sviluppi.