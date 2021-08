Dwayne Douglas Johnson , questo il nome all’anagrafe, ha fatto il suo debutto nel quinto capitolo della saga riscuotendo immediatamente ottimi consensi. Ora, Hiram Garcia , Producer e Presidente di produzione presso la Johnson’s Seven Bucks Productions, si è pronunciato in merito all’attore, protagonista anche dello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

approfondimento

Hiram Garcia ha confermato l’assenza di Dwayne Johnson nei due titoli conclusivi della saga e di un possibile sequel di Fast & Furious - Hobbs & Shaw: “Dopo le riprese dell’ottavo film Dwayne Johnson ha preso la chiara decisione di chiudere il capitolo di Fast & Furious per evidenti ragioni. Lui ha augurato il meglio a tutti e ha spostato il nostro focus su altre strade per raccontare storie. Così lui non farà parte del decimo e undicesimo film, questo non interferirà in alcun modo con i nostri piani per Hobbs & Shaw”.