Fast & Furious 9, una clip esclusiva tratta dal film in arrivo. VIDEO

Nel filmato diffuso da Universal Pictures, Vin Diesel, Tyrese Gibson, Nathalie Emanuel e Ludacris compaiono alle prese con un campo minato. Il film esce in anteprima in Italia il 2, 3 , 4 e 5 agosto, e in tutte le sale dal 18

Sale la febbre da Fast & Furious. Il nono capitolo della saga cinematografica arriva in anteprima nelle sale italiane il 2, 3, 4 e 5 agosto, per poi entrare definitivamente in programmazione il 18. E mentre i motori si scaldano, ecco una clip spettacolare in esclusiva per Sky Tg24 che potete vedere nel video in alto su questa pagina.