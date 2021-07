Fast & Furious 9, un video coi migliori momenti di tutta la saga

Manca poco all'approdo ufficiale in sala dell'ultimo capitolo della fortunata saga action. Intanto, per ingannare l'attesa, Universal Pictures pubblica una clip con una selezione dei momenti più spettacolari dei capitoli precedenti Condividi:

Mercoledì 18 agosto. La data cerchiata di rosso sui calendari di tutti i fan di "Fast & Furious" è quella dell’uscita nelle sale del nono attesissimo capitolo del franchise (con un anteprima nazionale prevista per il 3 e 4 agosto). L’hype per il ritorno al cinema di Dom Toretto è altissimo e la Universal Pictures ha deciso di ingannarla con un video riassunto dei capitoli precedenti. Non un recap classico ma un’autentica galleria di highlight che contiene le scene più spettacolari della saga fino a oggi nel quale appare anche Paul Walker, l'attore protagonista dei primi sei capitoli scomparso nel 2013 (guarda il video pubblicato in alto).