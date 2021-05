Fast and Furious 9: il video con la storia di Dom Toretto

Una clip appena diffusa in rete per promuovere l'uscita della pellicola, prevista per il 18 agosto al cinema, ripercorre le vicende di Dominic. Il protagonista, da sempre impersonato dall'attore Vin Diesel, è il simbolo dell'intera saga cinematografica. E in questo nuovo capitolo sarà al centro della storia più che mai...

Un video che ripercorre la storia di Dominic "Dom" Toretto, l'iconico protagonista dell'epopea cinematografica di Fast & Furious , è stato appena diffuso in rete sui canali social di Universal per promuovere l'imminente uscita del nono capitolo. Fast & Furious 9 arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 18 agosto e, per aumentare l'hype, la clip che racconta la storia di Dom è un bell'antipasto che preannuncia il pasto luculliano per palati ghiotti di action che arriverà poco dopo Ferragosto. Il film ripercorrerà l'intero passato dei Toretto, in un puzzle in cui la storia del protagonista è chiaramente uno dei tasselli principali. L'iconico Dom che da sempre nel franchise viene impersonato da Vin Diesel è il fulcro attorno cui ruota l'intera saga. E questa volta lo sarà più che mai.

La trama del film



"Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad)", queste le parole della sinossi ufficiale di Fast & Furious 9.



Le gesta a tutto action di Dom lo porteranno in giro per tutto il mondo, dall'America Centrale a Edimburgo, da Tokyo a Londra, fino ad arrivare a un bunker in Azerbaigian e a Tblisi. Un'avventura on the road che vedrà tornare tanti vecchi amici, così come tanti vecchi nemici...



E rimanendo in tema di vecchi amici che ritornano, per questa nona prova l'epopea vedrà un grande ritorno, quello del regista Justin Lin. È stato lui a dirigere terzo, quarto, quinto il sesto capitolo di Fast & Furious, dunque si deve a lui lo strepitoso successo a ogni latitudine che questo franchise ha registrato.



E non solo Justin Lin è il grande ritorno: fanno parte di quella che sarà una vera e propria rimpatriata anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, oltre alle attrici premio Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

Oltre a due premi Oscar, stavolta non mancherà nemmeno un premio Grammy: nel cast di Fast & Furious 9 spicca il nome di Cardi B.

La celebre rapper e cantautrice si calerà nei panni del nuovo personaggio di Leysa, una donna misteriosamente legata al passato di Dom.

Rimanendo in tema musicale, avrà un cameo anche il re del Reggaeton, Ozuna. Ma quello che ce le canterà (e che le suonerà a tutti, soprattutto) è sempre lui: Vin Diesel alias Dom Toretto!