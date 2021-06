Fast and Furious 9, il video con le acrobazie degli stuntman

Potete guardare il videomontaggio di tutte le scene più adrenaliniche della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Il film d'azione arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 18 agosto. L'attesa si taglia con il coltello? Questo video vi placherà un po' gli animi (per modo di dire), guardare per credere...

Il ritorno dello storico regista, Justin Lin



approfondimento

Fast & Furious 9, nuova clip video: il ritorno di Han

Sei già le carte in regola per mettere sul tavolo un poker d'assi ci sono tutte, ricordiamo che Fast & Furious 9 vede inoltre il grande ritorno dietro alla macchina da presa di Justin Lin.

Si tratta del regista che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo dell'epopea action, colui a cui si deve quindi il successo del franchise.



In questo nuovo capitolo, l'azione porta i protagonisti e gli spettatori in tutto il mondo, da Londra a Edimburgo, da Tokyo all’America centrale.



Si passa senza soluzione di continuità da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade di Tbilisi. Un'avventura on the road in cui Dom ritroverà lungo la strada vecchi amici. Così come gli immancabili vecchi nemici...



Tornano a far parte del cast Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang.

Non mancheranno all'appello neanche le attrici premio Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

Nel cast di Fast & Furious 9 ci sarà anche Cardi B, la pop star premiata con il Grammy che vedremo calarsi nei panni di un nuovissimo personaggio: Leysa, una donna legata al passato del protagonista. E ci sarà anche un Cameo di Ozuna, il re del Reggaeton. Insomma, sia le sette note sia la settima arte si sono mobilitate per questo attesissimo film.