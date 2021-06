Fast and Furious 9, pubblicato un teaser sul personaggio di John Cena

Più di 40.000 visualizzazioni su Twitter per il filmato che racconta il personaggio di Jakob Toretto, interpretato da John Cena

Un breve teaser per presentare Jakob , nelle scorse ore l’account Twitter ufficiale della saga ha pubblicato un filmato mostrando in anteprima alcune immagini relative al personaggio.

Fast and Furious 9, il teaser

Cresce l’attesa per la distribuzione del nono capitolo del franchise che si è affermato come un vero e proprio fenomeno mediatico con un incasso totale in grado di superare cinque miliardi e mezzo di dollari al botteghino internazionale.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha interessato il mondo della settima arte provocando una serie di modifiche e slittamenti, tra questi anche quello riguardante la data di distruzione di Fast and Furious 9, la cui uscita nel Bel Paese è al momento fissata per il 12 luglio 2021.