Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'1 giugno. LIVE

Calano i tamponi fatti (86.977) e sono 1.820 i nuovi contagi segnalati per un tasso di positività del 2,1%; le vittime risalgono a 82 in 24 ore, calano ancora ricoveri in terapia intensiva (-28) e quelli nei reparti ordinari (-109) ( TUTTI I DATI LE GRAFICHE ). L'Aifa ha autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer anche ai giovani tra i 12 e i 15 anni d'età. L'Italia verso il ritorno alla normalità post-pandemia Covid: Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise prime regioni in zona bianca; dal 1° giugno si potrà mangiare nei locali al chiuso e assistere a eventi sportivi al coperto. Da giovedì possibile prenotare i vaccini per tutte le fasce d'età: mentre l'Aifa dà il via libera a Pfizer per i 12-15enni.