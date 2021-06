Covid, Crisanti a Sky TG24: "Il virus non è ancora scomparso"

"Il virus non è ancora scomparso". A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è il professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova. La campagna vaccinale che sta procedendo, “impedisce al virus di circolare” e quindi, riguardo alle riaperture, “determinarti comportamenti, in questa situazione, sono più sicuri di quanto non lo fossero prima”, precisa l'esperto. “La curva è in diminuzione”, spiega ancora Crisanti, che però sottolinea: “Noi dal 26 aprile abbiamo avuto in Italia 7mila decessi e questi non si giustificano con il numero di casi registrati” (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).