Al momento è necessario per prendere parte ad alcune attività, anche in zona bianca, ma nelle prossime settimane lo sarà anche per agevolare gli spostamenti all'interno dei Paesi dell'Ue. In attesa dell’arrivo del Digital green certificate dell'Ue, è già disponibile e utilizzabile in Italia la certificazione verde. Vengono chiamati anche green pass europeo e green pass italiano. Ecco cosa sono, quali sono le differenze, come fare per averli e a cosa servono

