Maltempo Milano, vento fino a 70 chilometri orari e alberi caduti FOTO

La forte ondata di maltempo di ieri ha causato danni nel capoluogo lombardo. Un albero si è sradicato in viale Premuda, cadendo sui binari della linea 9 del tram, sulle auto in sosta e colpendo anche le finestre al piano terra di un palazzo di fronte. Nella giornata di ieri sono stati più di 300 gli interventi dei vigili del fuoco ma fortunatamente non c’è stata nessuna vittima