Caso di dengue nel Comasco, disinfestazione e finestre chiuse

Disinfestazioni e finestre chiuse nel Comasco dopo un caso di dengue, febbre gialla, riscontrato in una persona di ritorno da un viaggio all’estero. L’uomo, residente a Capiago Intimiano, comune della provincia di Como, nella giornata di ieri, 2 maggio, ha accusato i malori tipici della malattia ed è stato ricoverato in sorveglianza sanitaria all'ospedale Sant'Anna. Nessun allarmismo da parte delle autorità ma l’invito, fino a lunedì 5 maggio, è di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e di astenersi dal consumare i prodotti del proprio orto. Questo a causa della disinfestazione subito messa in atto dal Comune e dall’Ast per l'eliminazione di eventuali zanzare tigre, potenziali vettori della malattia.

Finestre chiuse e no prodotti dell’orto

La disinfestazione è iniziata oggi, 3 maggio e proseguirà fino a lunedì 5 nella frazione Olmeda del comune di Campiano, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata. Lo ha spiegato il sindaco Emanuele Cappelletti che ha firmato l'ordinanza al riguardo, recependo le richieste dell'Ats Insubria. Si tratta di tre interventi in aree pubbliche e private dalle 2 alle 6 per tre notti consecutive dal 3 al 5 per un raggio di 200 metri. I prodotti usati per la disinfestazione sono approvati dal Ministero e a bassissima tossicità per uomo, animali e ambiente. Tuttavia, in via largamente prudenziale, ha riferito il primo cittadino, “si consiglia di mantenere per la durata dei tre trattamenti (quindi dalle 2 alle 6 di notte) del 3, 4, 5 maggio le finestre chiuse, il bucato steso all'interno e gli animali domestici in casa". E inoltre "in merito ad eventuali prodotti da orto, di raccoglierli e consumarli dopo 72 ore dall'ultimo trattamento, previo accurato lavaggio".