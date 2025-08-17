Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragazzo annega nel Po nel Pavese vicino al Ponte della Becca

Cronaca
©Ansa

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato nel fiume. Vedendolo in difficoltà, una barca che transitava in quel tratto lo ha caricato e riportato a riva

ascolta articolo

Un ragazzo di cui non si conoscono ancora le generalità è morto dopo essere stato trascinato dalla corrente nel Po, vicino al Ponte della Becca nel territorio del comune di Linarolo (Pavia). Il giovane stava facendo il bagno all'altezza della confluenza del Ticino nel Po. L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato nel fiume. Vedendolo in difficoltà, una barca che transitava in quel tratto lo ha caricato e riportato a riva. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo averlo rianimato, i sanitari l'hanno condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Una volta giunto in ospedale, il ragazzo è morto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Ragazzo annega nel Po nel Pavese vicino al Ponte della Becca

Cronaca

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato...

Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

Cronaca

L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel...

Ischia, uomo uccide compagno e mamma della ex: ferita donna, è grave

Cronaca

Sono gravissime le condizioni di Lyudmyla Velykgolova, 42enne ferita sabato pomeriggio a Forio...

Terrore in una delle principali mete del turismo italiano e internazionale segnata da un drammatico pomeriggio di sangue. Il clima di vacanza è stato interrotto bruscamente dallo sparo di decine di colpi di pistola che hanno provocato la morte di tre persone mentre una quarta è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, in condizioni giudicate gravissime dai sanitari. E' successo a Forio d'Ischia, sold out per il ponte di Ferragosto. ANSA/CARABINIERI +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Milano, 29enne uccide il cognato a coltellate: arrestato

Cronaca

Un giovane di origine ecuadoriana ha litigato con il marito di sua sorella e lo ha ucciso con un...

Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista

Cronaca

L'incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Sul posto è...

Cronaca: i più letti