Ragazzo annega nel Po nel Pavese vicino al Ponte della Becca

Un ragazzo di cui non si conoscono ancora le generalità è morto dopo essere stato trascinato dalla corrente nel Po, vicino al Ponte della Becca nel territorio del comune di Linarolo (Pavia). Il giovane stava facendo il bagno all'altezza della confluenza del Ticino nel Po. L'allarme è scattato poco dopo le 18. Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato nel fiume. Vedendolo in difficoltà, una barca che transitava in quel tratto lo ha caricato e riportato a riva. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo averlo rianimato, i sanitari l'hanno condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Una volta giunto in ospedale, il ragazzo è morto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.